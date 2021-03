Mercato OM : Liverpool prêt à miser gros (40M€?) sur un autre défenseur que Caleta Car ?

Liverpool cherche toujours a recruter un défenseur central et pourrait opter pour un défenseur français plutôt que de relancer la piste menant au défenseur de l’OM, Duje Caleta Car.

Suite aux blessures de Virgil van Dijk et Joel Matip, Liverpool avait sollicité l’OM pour Duje Caleta Car en janvier dernier mais n’avait pas trouvé d’accord et l’international croate était resté à Marseille. Alors qu’une rumeur annonçait un retour des Reds dans le dossier cet été, ces dernier auraient une autre cible…

🚨 Exclusive: Liverpool working to finalise deal for Ibrahima Konate from RB Leipzig. Not done but significant progress made + #LFC pursuit of 21yo French centre-back now advanced. Likely his ~€40m release clause will need paying @TheAthleticUK #RBLeipzig https://t.co/GIdqf6yMXN

— David Ornstein (@David_Ornstein) March 29, 2021