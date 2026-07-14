Mercato OM : l’objectif colossal de réduction la masse salariale (révélé par l’Equipe)

L’Olympique de Marseille poursuit son vaste chantier de dégraissage. Alors que les départs d’Hamed Junior Traoré et de Mason Greenwood se précisent, L’Équipe révèle l’objectif fixé par le club devant les instances : réduire drastiquement sa masse salariale pour la saison 2026-2027.

L’OM vise une baisse de 69 M€

Le chantier est immense du côté de Marseille.

Selon L’Équipe, l’OM s’est engagé, lors de son passage devant les instances au mois de juin, à ramener sa masse salariale chargée de 163 millions d’euros à 94 millions d’euros.

Cela représente une baisse de 69 millions d’euros, soit une réduction de plus de 42 % par rapport à la saison 2025-2026, qui constituait un niveau record pour le club.

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Les départs de Traoré et Greenwood s’inscrivent dans cette stratégie

Toujours selon L’Équipe, le départ d’Hamed Junior Traoré répond pleinement à cet objectif.

Le milieu offensif ivoirien va être prêté au Genoa, avec une option d’achat fixée à 8 millions d’euros. Au-delà de l’indemnité potentielle, l’OM cherchait surtout à se délester de son salaire, estimé par le quotidien à 320 000 euros brut par mois.

Le dossier Mason Greenwood suit la même logique. L’attaquant anglais est annoncé tout proche de Fenerbahçe, qui aurait transmis une offre de 40 millions d’euros, assortie de bonus.

Une cure d’austérité assumée

Depuis plusieurs semaines, plusieurs départs sont évoqués à Marseille afin de réduire la masse salariale et d’assainir les finances du club.

L’objectif dévoilé par L’Équipe confirme l’ampleur de cette politique. En plus de réaliser des ventes importantes, l’OM cherche à alléger le coût global de son effectif pour respecter les engagements pris devant les instances.

Les départs de joueurs aux rémunérations les plus élevées constituent donc une priorité de ce mercato estival.

Un effectif appelé à évoluer

La baisse de la masse salariale devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines.

Après Hamed Junior Traoré et Mason Greenwood, d’autres mouvements sont attendus afin de permettre au club d’atteindre son objectif financier.

Cette stratégie devra toutefois être conciliée avec les ambitions sportives de Bruno Genesio, qui devra disposer d’un effectif suffisamment compétitif pour la saison 2026-2027.