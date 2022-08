Mercato : L’OM dans le coup pour Laborde ?

Alors que l’OGC Nice et le Stade Rennais se sont mis d’accord pour le transfert de Gaétan Laborde, l’Olympique de Marseille n’aurait pas abandonné l’idée de recruter l’ancien montpelliérain.

À quelques jours de la fin du mercato, plusieurs joueurs pourraient encore quitter leurs clubs. C’est notamment le cas de Gaëtan Laborde. L’attaquant de Rennes est ciblé par l’OGC Nice pour renforcer son attaque. Selon les informations de Foot Mercato, les deux clubs se seraient déjà mis d’accord sur un transfert de 20 Millions d’euros. Il n’y aurait toutefois toujours pas d’accord entre le joueur et les Aiglons. l’OM n’aurait pas abdiqué à signer l’ancien buteur du MHSC. En effet, la direction marseillaise suivrait avec attention la situation de l’attaquant rennais. Toujours selon le média, l’OM devra impérativement vendre Bamba Dieng et Cédric Bakambu avant de se positionner pour recruter le buteur de 28 ans. L’avenir de Gaëtan Laborde reste flou et pourrait se jouer dans les dernières heures du mercato.

Info : Nice et Rennes sont tombés d’accord pour Gaëtan Laborde pour 20 M€

◾️ pas encore d’accord avec le joueur

◾️ OM est chaud sur Laborde mais doit vendre Dieng et Bakambu pour se placer

◾️ ca discute pour Gouiri à Rennes, transfert à hauteur de 25 M€https://t.co/EGI8BMDkX9 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 30, 2022

l’OM réalise un mercato important et très séduisant sur le papier. Mais ce n’est pas fini — Bennani

Sur son compte Twitter, le journaliste Karim Bennani avait expliqué que le mercato de l’Olympique de Marseille n’était pas encore terminé ! Dans le sens des arrivées, il voit encore un voire deux joueurs débarquer avant jeudi soit la fin du mercato estival.

« Avec déjà 11 recrues et sans donner de faux espoir aux supporters, l’OM réalise un mercato important et très séduisant sur le papier. Mais ce n’est pas fini, il devrait y avoir encore une à deux recrues d’ici jeudi prochain… » Karim Bennani – Source : Twitter (25/08/22)