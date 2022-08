Mercato OM : Longoria a finalement accepté de brader Dieng ?

Pablo Longoria réalise un gros mercato en vue de la Ligue des Champions, mais le préident de l’OM doit vendre et il aurait accepté l’idée de transférer Bamba Dieng pour un montant bien inférieur aux chiffres annoncées…

Bamba Dieng est écarté du groupe par Igor Tudor, la direction veut trouver une solution pour l’attaquant sénégalais. Alors que ce dernier serait intéressé par l’option d’un prêt à Lorient, l’Equipe explique ce mardi que « l’OM ne veut entendre parler que d’un transfert sec. La direction phocéenne l’a répété lundi après-midi à Loïc Féry, qui souhaitait plutôt un prêt avec option d’achat pour le suppléant d’Armand Laurienté (vers Sassuolo) en attaque. Féry et Longoria ont bâti l’architecture d’un transfert autour de 8 M€, assorti d’un pourcentage à la revente. »

Alors qu’un montant de plus de 20M€ était évoqué équivalent à la vente de Kalimuendo du PSG à Rennes, Longoria aurait donc largement baissé ses exigences, le quotidien sportif précise que ce montant « est loin de la vingtaine de millions pour Dieng évoquée par Longoria auprès de Frank McCourt, le 22 juillet dernier à Middlesbrough. »

Loïc Féry avait évoqué le cas de l’attaquant marseillais sur Prime Video Sport. Selon lui, la situation du buteur de l’OM pourrait se régler dans les prochains jours.

» Il fait parti des joueurs que le club apprécie beaucoup, le joueur le sait, j’ai eu des échanges avec Pablo Longoria. On discute, il y a de la concurrence et surtout des contraintes financières « . Loic Féry – Source : Amazon Prime Video (28/08/2022)

Le rappeur marseillais Kemmler etait revenu dans DFM sur la situation compliquée que traverse Bamba Dieng à l’OM. Il estime que l’international Sénégalais jouera si il reste jusqu’à la fin du mercato.

« Il reste 15 jours avant la fin du mercato. Si au terme de ces 15 jours, Bamba Dieng est encore à l’OM, il sera titulaire. C’est une situation qui est très politisée. On sait qu’il y a des problèmes entre l’OM et Diambars mais ça n’explique pas tout. À Marseille, on veut comprendre chaque situation et là dans ce cas précis, on aimerait comprendre ce qui se passe entre Dieng et la direction. Je pense qu’une situation comme ça dans un autre club, cela fait forcément beaucoup moins de bruit. On se doit de comprendre pourquoi un joueur aussi fort n’est pas sur le terrain. Le problème avec Dieng aujourd’hui est plus extra sportif qu’autre. chose. Je comprend que Pablo Longoria ne veuille pas mêler les supporters à tout ça. Quoi qu’il arrive le mercato ferme dans deux semaines. S’ il est encore au club, il doit jouer. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (16/08/2022)