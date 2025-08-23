Mercato OM : L’OM fonce de nouveau sur Bennacer ?

L’Olympique de Marseille n’a pas dit son dernier mot dans ce mercato. Selon les informations de Daniele Longo (Calciomercato), le club phocéen a récemment réactivé les discussions autour d’Ismaël Bennacer, milieu algérien du Milan AC.

Prêté lors au mercato hivernal en janvier janvier dernier Bennacer n’avait pas réussi à s’imposer dans le onze de Roberto De Zerbi, notamment face à un Valentin Rongier jugé plus régulier.

Conséquence : l’OM n’avait pas levé l’option d’achat fixée à environ 12 millions d’euros, jugée trop élevée. Son salaire important avait également pesé dans la décision des dirigeants marseillais.

Une deuxième chance à moindre coût ?

Aujourd’hui, l’OM espère profiter de la situation pour renégocier le dossier en toute fin de mercato, avec l’idée de faire baisser le prix. Le club phocéen garde l’espoir d’un accord plus avantageux, surtout si Bennacer reste en marge de l’effectif milanais d’ici là.

Malgré ce demi-échec, le joueur conserve une belle cote auprès de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Sa polyvalence et sa qualité technique pourraient apporter de la variété au milieu marseillais, toujours orphelin de Rongier et qui va désormais perdre Adrien Rabiot.

Le mercato olympien continue de réserver son lot de rebondissements, et le dossier Bennacer pourrait bien en être l’un des derniers feuilletons.

