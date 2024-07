Mercato OM : l’OM piste un autre international anglais

Après Mason Greenwood l’Olympique de Marseille s’intéresse à un autre international anglais qui évolue en Premier League. Avec l’arrivée de De Zerbi l’Olympique de Marseille et en pleine reconstruction. Pour performer en championnat L’Olympique de Marseille devra faire un mercato à la hauteur de ses ambitions.

D’après FootMercato L’Olympique de Marseille c’est renseigné pour Eddie Nketiah. Après Mason Greenwood, l’OM aimerait s’attacher les services de Nketiah. À l’heure actuelle le club phocéen étudie la faisabilité du transfert, de son côté le joueur mais pas fermer un nouveau challenge. Cette saison il a disputé 36 matches toutes compétitions confondues il a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives. Le joueur de 25 ans est sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2027. D’après Foot Mercato les premiers contacts ont eu lieu entre l’OM et le joueur. Il serait intéressé par le club et par le projet proposé. Le profil du joueur colle parfaitement avec l‘ADN De Zerbi, technique capable de garder le ballon, vision de jeu au-dessus de la moyenne, de quoi ravir le coach de l’OM.

🚨EXCL: 🔴⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PL | 💣 Marseille explore la possibilité de signer Eddie Nketiah, l’attaquant d’Arsenal. 🗣Des premiers échanges positifs ont déjà avec le représentant du joueurhttps://t.co/EXO4fS48KA pic.twitter.com/zfhkyXkXvn — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 10, 2024

Pour l’instant rien n’est officiel mais les premiers contacts sont plutôt positifs entre les 2 parties. Reste à voir combien Arsenal en demandera pour son joueur, considéré comme un joker de luxe.

