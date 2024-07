Mercato OM : confirmation, Longoria veut ce défenseur libre !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM continue son mercato après l’officialisation du départ de Pau Lopez qui devrait rejoindre l’Italie. Si à part Léonardo Balerdi personne n’est intouchable dans le secteur défensif, le club de la cité phocéenne pourrait tenter le coup pour un autre défenseur de Ligue 1 après Lilian Brassier.

L’OM a officiellement présenté Roberto De Zerbi hier à la presse. Le coach a eu l’occasion de faire ses premiers pas au Vélodrome également et a commencé depuis plusieurs jours la préparation d’avant-saisons. En parallèle, le club continue son mercato de folie en dégraissant l’effectif de plusieurs gros contrats et en multipliant les différentes pistes.

Moussa Diarra, une piste étudiée par l’OM ?

Après avoir recruté Brassier pour sa défense centrale et avec le départ probable de Gigot qui ne rentrerait pas dans les plans du club, l’OM serait à la recherche d’un nouveau défenseur. Libre de tout contrat après avoir quitté Toulouse, le défenseur Moussa Diarra serait une piste surveillée par l’OM. Après une saison plutôt réussie du joueur malien, le défenseur n’avait pas souhaité prolonger avec le Téfécé. Selon le 10 Sport, « confirmation que les Marseillais comme les Niçois avaient bougé en coulisses auprès de son entourage. Mais selon nos informations, un troisième club de Ligue 1 vient d’entrer dans la danse : Brest ! »

Brest veut aussi Diarra pour remplacer Brassier !

Si l’OM surveille le dossier, le joueur ne serait pas une piste privilégiée par le club. Plusieurs contacts auraient cependant été pris entre l’entourage du joueur et l’OM. Cependant, le club de la cité phocéenne n’est pas seul sur le dossier et va devoir faire face à la concurrence étrangère alors que plusieurs clubs espagnols, anglais et français ont également pris leurs renseignements sur le défenseur. Affaire à suivre.