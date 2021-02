Mercato OM : Longoria a bien une piste prioritaire pour remplacer Villas-Boas !

Selon les informations de Téléfoot la chaîne, Pablo Longoria a une idée bien précise du successeur d’André Villas-Boas. Il s’agirait de Jorge Sampaoli.

Depuis le départ d’André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un coach pour lui succéder. Plusieurs noms sont sortis dans la presse comme celui de Lucien Favre ou encore de Maurizio Sarri.

LARGUET ENCORE SUR LE BANC PENDANT QUELQUES SEMAINES?

Cependant, depuis quelques jours, c’est le nom de Jorge Sampaoli qui revient avec insistance. Un coach argentin qui a une philosophie de jeu proche de celle de Marcelo Bielsa et qui devrait donc plaire aux supporters, demandeur d’un coach offensif.

Selon Téléfoot, Sampaoli serait bel et bien la piste la plus chaude et la plus concrète. Seul hic, il doit terminer la saison avec l’Atletico Mineiro au Brésil avec qui il ne reste que 4 matchs à jouer. Il devrait donc être disponible à la fin du mois de février. Si cette piste est la bonne, Nasser Larguet devra rester sur le banc pour encore quelques semaines…