Vente OM : Pour Roustan, Eyraud fait (peut-être) le ménage pour faciliter le rachat du club…

La guerre est ouverte entre les supporters de l’OM et le président Eyraud. Pour Didier Roustan, JHE tente peut être de faire le ménage avant que le club qui appartient à Franck McCourt soit vendu…

Le journaliste de l’Equipe se questionne sur la manifestation de samedi dernier qui a dégénéré au centre RLD. Roustan ne comprend pas que l’OM n’ait pas mis d’avantage de policiers pour empêcher le cortège de se rapproche de la Commanderie. Pour lui, ce choix était peut être prémédité afin de pouvoir ensuite casser les groupes de supporters dans l’optique d’une vente…

A lire : VENTE OM – BOUDJELLAL : » LE CLUB VA-T-IL ÊTRE VENDU ? CELA Y RESSEMBLE BIEN EN TOUT CAS »

Le plan Leproux, il dissout les groupes de supporters et s’est vendu un an après — Roustan

« Le club va être vendu, ça bouge. Moi je dis que ces événements (les supporters au centre RLD) ça l’arrange (Eyraud). Car dans la discussion avec un prochain repreneur il y a quelque chose qui viendra forcément sur le tapis ce sont les groups de supporters. Eyraud a quand même dissout un groupe, les Yankees et ce n’est pas rien de dissoudre un groupe. Là il en aurait deux dans le viseur, il est peut être pas innocent dans le fait que cela ne soit pas assez sécurisé. (…) Le plan Leproux, il dissout les groupes de supporters et s’est vendu un an après. » Didier Roustan – source : La Chaîne L’Equipe (02/02/2021)

L’OM vendu avant la fin de la saison ? Oui pour Grimault

Un autre journaliste de la chaine, Dominique Grimault avait lui expliqué sur le plateau de L’Equipe d’Estelle: « Que le club soit vendu ? Il le faudrait. Oui il va être vendu. Quand ? Assez vite. On ne peut pas en dire plus. C’est dans les tuyaux oui. Avant la fin de la saison ? Oui. Avant les vacances de février ? Je ne pense pas. Ça va venir du côté du Golfe persique… »