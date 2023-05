Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un coach espagnol pour remplacer Tudor?

L’Olympique de Marseille serait intéressé à l’idée de récupérer Marcelino en cas de départ d’Igor Tudor. Le coach espagnol serait bien suivi par Pablo Longoria.

Ces dernières semaines, l’avenir d’Igor Tudor est remis en question. Le Croate serait plus proche d’un départ que de rempiler pour une deuxième année d’après plusieurs médias. En Italie, on évoque même un intérêt très concret de la part de la Juventus pour remplacer Massimiliano Allegri.

Marcelino pisté par Longoria?

De son côté l’OM aurait débuté les recherches pour un nouvel entraîneur. D’après Foot Mercato, le club surveillerait la situation de Marcelino, l’entraîneur espagnol. Pablo Longoria apprécie son profil depuis plusieurs années et pourrait envisager d’activer cette piste en cas de départ de Tudor.

« Les deux hommes se sont connus lors de leur passage au Valencia CF, en Liga entre 2017 et 2019, rappelle Foot Mercato. Marcelino, dont le système favori est le 4-4-2 à plat et qui est libre, est un entraîneur dont l’exigence dépasse celle de Tudor, exactement ce que souhaite inculquer Pablo Longoria a tous les étages du club. Reste maintenant à connaître véritablement l’issue de l’histoire entre le Croate et l’OM. Mais, aujourd’hui, on ne parierait pas sur une prolongation… »

Ce serait un super entraîneur pour l’OM.

Pour remplacer Tudor, Daniel Riolo a proposé un autre entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

🎙 @DanielRiolo : « Je pense que Fonseca serait un super entraîneur pour l’OM. » pic.twitter.com/4CT6D87gYX — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »