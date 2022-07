Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un défenseur central coréen?

Après les arrivées de Samuel Gigot et Isaak Touré, l’Olympique de Marseille avance sur le dossier d’un autre défenseur central? Selon RMC, le club espère recruter Kim Min-Jae.

L’Olympique de Marseille a déjà signé les arrivées de Samuel Gigot et Isaak Touré pour ce mercato estival 2022… Deux défenseurs centraux pour remplacer notamment le départ de William Saliba qui ne semble pas proche de signer son retour.

L’OM a du retard dans le dossier?

D’après les informations de RMC, l’OM aurait coché le nom du défenseur central Kim Min-Jae. L’international coréen évolue en Turquie, à Fenerbahçe. D’autres clubs apprécient son profil et notamment en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Milik poussé vers la sortie par Longoria?

Le Stade Rennais aurait un temps d’avance dans ce dossier. RMC explique que Florian Maurice était à Istanbul à la fin de cette semaine afin de négocier avec le club turc. Le Napoli aurait également poser ses pions pour le défenseur de 25 ans.

👀 Rennes aimerait recruter le défenseur central de Fenerbahçe Kim Min-Jae. Florian Maurice était à Istanbul vendredi pour discuter du dossier. Naples est également dans le coup tout comme l’OM, mais le club phocéen accuse un peu de retard sur le dossier. — RMC Sport (@RMCsport) July 3, 2022

Aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle– Longoria

Lors de son point presse pour l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a rappelé qu’aucun joueur ne devra partir en fin de contrat… Un message à Caleta-Car à qui il ne reste qu’un année et qui pourrait donc être vendu cet été?

« Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle. » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (01/07/22)

On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier — Longoria

« Manque de moyens ? Non, ce qui nous permet de jouer la C1 c’est la stabilité économique. C’est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d’ambition doit être grand dans ce club. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Il continue d’investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière. La C1 permet de retenir les joueurs. Il faut être patient dans ce mercato. C’est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On peut dire qu’on continue avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché. Gigot est un très bon joueur. Touré aussi. C’est un mercato très lent. La saison dernière, les joueurs ne sont arrivés qu’en juillet. Je me sens à l’aise avec le mercato. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (01/02/2022)