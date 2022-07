Mercato OM : Milik poussé vers la sortie par Longoria?

Igor Tudor devrait débarquer au poste d’entraîneur à l’Olympique de Marseille… Pablo Longoria tenterait de pousser Arek Milik vers la sortie malgré le départ de Jorge Sampaoli?

Après la saison que l’Olympique de Marseille vient de passer, on pouvait légitiment se poser des questions sur l’avenir d’Arek Milik. Après sa blessure, le Polonais n’a pas eu une place de titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Le coach argentin a d’ailleurs quitté le club en cette fin de semaine. Igor Tudor devrait le remplacer comme nous l’annoncions dès vendredi soir… La question de l’avenir d’Arek Milik se pose encore plus. Que voudra faire le Croate de l’ancien buteur du Napoli?

De Sanctis affirme que Milik lui a été proposé

D’après plusieurs médias italien, la Salernitana apprécierait le profil de l’international polonais. Le directeur sportif De Sanctis a d’ailleurs été questionné à ce sujet en conférence de presse ce samedi. L’ancien gardien de but de l’AS Roma a affirmé que l’attaquant lui a été proposé.

La direction de l’Olympique de Marseille tenterait-elle de trouver une porte de sortie à Arek Milik? L’arrivée d’un nouvel entraîneur pourrait tout remettre en cause… De même pour Alvaro Gonzalez qui était en froid avec Jorge Sampaoli?

« Je voudrais rester »– Milik

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. » Arkadiusz Milik Source : La Provence

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine. « Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence