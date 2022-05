Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un défenseur central pour remplacer Saliba?

L’Olympique de Marseille risque de perdre William Saliba au prochain mercato. Selon le média allemand Sport Bild, le club se serait positionné sur Evan Ndicka qui évolue à Francfort.

Après une très grosse saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, William Saliba pourrait quitter le club à la fin de la saison. Seulement prêté par Arsenal, il devrait retourner chez les Gunners à moins d’une réelle volonté de la part du joueur de jouer la Ligue des Champions avec l’OM en cas de qualification.

Ndicka dans le viseur de l’OM?

Dans tous les cas, Pablo Longoria aurait prévu le coup ! Selon le média allemand Bild, le président de l’Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Evan Ndicka. Le défenseur central français évolue à Francfort et réalise une très belle saison en Bundesliga ainsi qu’en Europa League.

Il jouera d’ailleurs ce jeudi la demi-finale retour face à West Ham, bourreau des Lyonnais. Duje Caleta-Car aurait également la possibilité de partir dès le mercato estival vu qu’il ne lui reste qu’une saison de contrat. Avec Samuel Gigot et Ndicka voire Isaac Touré, l’OM pourrait se refaire un trio défensif de qualité avec Luan Peres et Balerdi dans la rotation.

🔹L’OM serait intéressé par 𝗘𝘃𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗰𝗸𝗮 🇫🇷 (22 ans). Le défenseur central est sous contrat avec l’Eintracht Francfort jusqu’en juin 2023 et ne souhaite pas prolonger. L’AS Monaco le cible également. L’équipe allemande réclamerait 20M€. (Sport Bild)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/nM5gwoLTCP — MercatOM (@Mercat_OM) May 4, 2022

Il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer – Henri

« Comment j’imagine la suite? Ils ne l’ont même pas laissé faire une erreur, a souligné Thierry Henry sur Prime Video. Il est parti avant une erreur. Il n’a même pas eu la chance de pouvoir disputer sa place. Ce qu’il est en train de faire ici, c’est extraordinaire. Il a été récompensé par une sélection en équipe de France. Maintenant il appartient à Arsenal, je ne sais pas où il va terminer, il n’a pas voulu se prononcer. On a bien vu que c’était un peu difficile pour lui de s’exprimer sur le sujet. Ce que je sais c’est qu’il aurait pu figurer dans le groupe d’Arsenal. Après, commencer, je ne suis pas Mikel Arteta, mais j’ai trouvé ça difficile pour lui. En tout cas, il a bien répondu et c’est le plus important. » Thierry Henry – Source : Prime Video (01/05/2022)