Mercato OM : Un défenseur d’Arsenal envoie un message fort à Saliba !

Prêté par Arsenal, William Saliba réalise une grande saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Le défenseur central pourrait retourner chez les Gunners mais un joueur lui a envoyé un message fort !

Mis de côté par Mikel Arteta, William Saliba a retrouvé du temps de jeu en Ligue 1. D’abord à Nice pour à l’Olympique de Marseille, le défenseur central est devenu international français cette saison. Avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec l’équipe de Sampaoli, il pourrait être convaincu de rester une année de plus.

Tu es à Arsenal. Ça va être compétitif — Holding

Seulement voilà, Arsenal souhaite tout de même le récupérer, surtout en voyant ses performances XXL en Ligue 1. Son coéquipier chez les Gunners Rob Holding a été questionné à ce sujet en conférence de presse comme le rapporte The Sun.

A LIRE AUSSI : OM : Saliba explique la méthode Sampaoli

Soucieux de jouer pour son équipe et d’aider Arsenal à engranger des points, il ne voit pas de rivalité à son poste. En revanche, l’Anglais affirme qu’il y aura de la compétition en défense et que le probable retour de Saliba n’y changera rien.

« Je suis ici depuis six ans. Il y a eu tellement de défenseurs centraux, donc ça a toujours été compétitif. Tu es à Arsenal. Ça va être compétitif. Je pense que nous sommes sur la même longueur d’onde, en termes d’équipe. Donc, chaque fois que j’ai besoin d’aider l’équipe, j’ai joué les 90 minutes et j’ai remplacé Ben (White). Évidemment, j’aime jouer et je veux jouer, donc si c’est 20 minutes à la fin du match pour aider l’équipe, je vais faire de mon mieux et essayer d’obtenir les trois points pour mes coéquipiers. Je pense que depuis l’arrivée de Mikel, il y a eu un grand changement de mentalité et de connexion avec les fans. C’est pourquoi nos résultats sont meilleurs depuis les trois que nous avons perdus. Nous avons rebondi et ils sont restés à nos côtés. Cela aurait pu être un point facile à tourner contre nous, mais ils sont restés à nos côtés et nous avons eu trois bons résultats maintenant. J’espère que nous pourrons continuer pour les quatre prochains matchs. Ensuite, la semaine suivante, le jeudi, nous avons Tottenham, donc c’est ce qui se passera et ce devrait être un bon match. » Rob Holding – Source : The Sun