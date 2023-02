Mercato OM : Longoria a déjà tranché pour l’avenir d’Eric Bailly?

D’après les informations du journaliste Jonathan Johnson, Eric Bailly n’a pas réussi à convaincre Manchester United lors de son prêt à l’OM. Le club anglais songe déjà à le vendre !

Eric Bailly a tenté de venir à l’Olympique de Marseille afin de se relancer. Le défenseur ivoirien souhaitait enchaîner des matchs afin de retrouver son meilleur niveau. Seulement, d’après les informations de CaughtOffside via le journaliste Jonathan Johnson, Manchester United songerait déjà à lui trouver un nouveau club ! Eric Bailly n’aurait pas réussi à convaincre Pablo Longoria afin de le conserver.

« Il n’a pas fait assez pour impressionner lors de son prêt à Marseille. Ce sera difficile de lui trouver des prétendants cet été. » Jonathan Johnson – Source : CaughtOffside (15/02/23)

🚨 EXCLUSIVE 🚨 Eric Bailly hasn’t done nearly enough impress during his loan spell with Marseille and it’s going to be a struggle to find suitors for him this summer #MUFC #Transfers (@Jon_LeGossip) pic.twitter.com/lbU42n4Fen — CaughtOffside (@caughtoffside) February 15, 2023

Ce n’est pas un problème physique de préparation, c’est un problème de compétition

Interrogé par La Provence, Patrice Beaumelle, ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire, connait très bien le défenseur marseillais. Il estime que Bailly a besoin d’enchainer les matches pour retrouver le rythme de la compétition et ainsi éviter les rechutes :

« Je le connais parfaitement, lui et les gens qui l’entourent, au-delà du club. Il a de grands professionnels qui l’aident, qui travaillent au quotidien avec lui et qui le suivent depuis l’Espanyol Barcelone. Ce n’est pas un problème physique de préparation, c’est un problème de compétition. Ce qui lui a manqué à Manchester, c’est d’enchaîner les matches de très haut niveau, de faire des saisons pleines. On peut s’entraîner toute une vie, si on ne joue pas en compétition, on n’y arrive pas. L’intensité du haut niveau, c’est ce qui fait la différence. À Villarreal, après la CAN 2015 avec nous (la Côte d’Ivoire), il a joué tous les matches pendant une saison et demie. À Manchester, il a moins joué, il s’est habitué à être sur le banc et après ça siffle de partout ». Patrice Beaumelle – Source: La Provence (05/01/2023)