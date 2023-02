Mercato OM : Longoria a déjà trouvé un attaquant pour cet été?

L’Olympique de Marseille s’active déjà pour le mercato d’été? C’est ce qu’avance le Daily Mail en cette fin de semaine en affirmant que le club suit de près Florian Balogun.

Prêté par Arsenal au Stade de Reims, Florian Balogun impressionne depuis le début de la saison. L’attaquant pourrait retourner cet été chez les Gunners et repartir en prêt ou être transféré. Le Daily Mail affirme que plusieurs clubs le suivent dont l’Olympique de Marseille.

« Je suis très heureux pour lui, a déclaré le coach espagnol. C’est un garçon qui a une idée très claire de ce qu’il veut faire dans sa carrière. Il est très ambitieux, très engagé et il est très courageux. Nous avons discuté avant de savoir si c’était le bon endroit pour aller [en prêt à Reims] et d’autres choix qu’il avait. Il était tellement convaincu et je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qu’il obtient. Je suis très heureux et évidemment, quand vous regardez les statistiques qu’il a, c’est juste incroyable, et très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous lui avons donné un contrat à long terme et avons eu foi en lui et lui avons donné la longue période qu’il a maintenant, parce que la période qu’il a maintenant est différente de celle avant à Middlesbrough. Mais cette période était très nécessaire pour voir le résultat qu’il a maintenant » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse (10/02/23)

Longoria « est déjà concentré sur le mercato prochain »

»Regarde on a pris Saliba, il part et après tu prends Mbemba pour 0 euros. C’est sur qu’il va y avoir du renouveau comme à chaque fois. Et puis Longoria a la réputation d’être quelqu’un qui ne s’attache pas forcément aux joueurs. Il veut une équipe compétitive. On est en période de mercato fermé mais lui il est déjà concentré sur le mercato prochain. Il réfléchis à pallier ces trucs là. J’ai vu que ça parlait de Raphaël Guerreiro, qui est en fin de contrat (avec Dortmund). Donc je pense qu’il a déjà des idées. Il savait qu’il fallait faire vite pour avoir des latéraux, voir même des pistons. Il a réussi à le faire. Tu ne pouvais pas non plus les avoir à des prix dérisoires. On a fait avec ce qu’on pouvait, si on va en ligue des champions je pense qu’il prendra les joueurs qu’il faudra. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (8/02/2023).