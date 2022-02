Mercato OM : Longoria a l’affût pour cet international français ?

Quelques semaines après la fermeture du mercato hivernal, Pablo Longoria continue de flairer les bonnes opportunités et serait attentif au profil de Jordan Veretout.

Il est l’un des joueurs les plus susceptibles de partir cet été. Boubacar Kamara arrive à la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain et n’a toujours pas prolongé. À l’heure actuelle, il est difficile d’imaginer une prolongation de contrat d’ici la fin de la saison. De son côté, Pablo Longoria commencerait donc à préparer la saison prochaine sans compter le minot dans ses rangs.

À lire aussi : OM : Un absent et 3 minots dans le groupe marseillais retenu face à Qarabag !

Cet hiver, le président olympien a déjà anticipé la venue d’un joueur dans l’entrejeu. En effet, Bartug Elmaz a signé un précontrat avec l’OM durant le mercato hivernal et rejoindra le club à partir de cet été. Mais de son coté, Pablo Longoria travaille sur d’autres pistes. Après s’être renseigné sur Arturo Vidal, il serait désormais à l’affût sur Jordan Veretout.

Jordan Veretout dans le viseur de Longoria ?

À en croire les informations révélées par Calciomercato, l’Olympique de Marseille serait bel et bien intéressé par le profil de Jordan Veretout pour l’été prochain. Le média italien rapporte également que le milieu de terrain souhaiterait changer d’horizon à l’issue de la saison. Pablo Longoria se serait donc déjà positionné sur ce dossier. Le club phocéen serait même l’option la plus crédible pour le joueur à l’heure actuelle.

À lire aussi : OM : C’est qui, quoi, le FK QARABAG ?

Sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024, Jordan Veretout a disputé 24 matches de Serie A cette saison. Le milieu de terrain a inscrit 4 buts et a adressé pas moins de 7 passes décisives. Difficile de savoir donc si le club de la capitale italienne ainsi que José Mourinho seraient prêts à s’en séparer l’été prochain. De plus, le milieu de terrain de 28 ans est actuellement évalué à 30 millions d’euros sur Transfermarkt donc l’opération pourrait être bien plus compliquée que prévu. Affaire à suivre d’ici les prochaines semaines.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter – Longoria

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)