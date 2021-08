Pablo Longoria aurait une nouvelle fois refusé une offre pour Boubacar Kamara. Newcastle United aurait proposé 14 millions d’euros mais cela ne suffirait pas pour satisfaire le président espagnol.

L’Olympique de Marseille doit maintenant songer à vendre avant de continuer son mercato bien que le président du club ait affirmé que le recrutement n’était pas terminé au micro de Canal + à la mi-temps de la rencontre face à Villarreal.

« Le mercato est ouvert jusqu’au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu’il faut encore d’autres joueurs. On a dit qu’on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu’au dernier moment » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)

NEWCASTLE A PROPOSÉ 14M€ POUR KAMARA

En conférence de presse, le président avait affirmé qu’il patientait et espérait vendre quelques joueurs avant d’avancer sur son recrutement. Malheureusement, aucune offre ne semble combler les exigences de l’Espagnol.

Selon les informations du journal L’Equipe, Boubacar Kamara aurait fait l’objet d’une offre de la part de Newcastle United. Le club anglais aurait proposé 14 millions d’euros pour récupérer le minot marseillais. Une somme bien trop faible pour convaincre Pablo Longoria.

Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif — LONGORIA

Avec une seule année de contrat, Boubacar Kamara ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille à l’issue du mercato. Le défenseur central de formation ne semble pas vouloir prolonger mais le flou persiste concernant son avenir. Une situation qui déplaît fortement au président Pablo Longoria. Agacé en conférence de presse, il a déjà affirmé ne pas apprécié avoir des joueurs en fin de contrat dans son effectif.

« C’est une question compliquée. Avoir des éléments en fin de contrat, c’est une situation déplaisante, surtout quand c’est un joueur issu du centre de formation. Beaucoup de clubs européens se retrouvent à faire des prolongations de contrat. Je n’aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, ça, c’est une réalité. C’est le signal que doit donner le club, il n’y a personne au-dessus de l’institution. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)