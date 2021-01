Mercato OM : Longoria a transmis une grosse offre pour un prodige croate?

La presse croate annonce que Pablo Longoria a transmis une offre pour s’attacher les services de Lovro Majer, l’un des meilleurs joueurs du championnat.

Ce samedi, c’est Sportske Novosti qui lâche une énorme information sur le mercato de l’Olympique de Marseille ! Toujours à la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Morgan Sanson, Pablo Longoria aurait transmis une offre au Dinamo Zagreb pour Lovro Majer, l’un des meilleurs joueurs du championnat croate.

Le directeur sportif de l’OM aurait proposé 12M€ + 4M€ en bonus. Une somme qui s’approche des 15M€ réclamés par le directeur sportif du Dinamo Zagreb, contacté par Foot Mercato.

A LIRE : Mercato OM : La nouvelle priorité de Longoria au poste de milieu !

Majer serait également pisté par la Fiorentina qui observe sa situation. Le club italien aurait proposé 10 millions d’euros, une somme bien trop basse pour convaincre les dirigeants croates… « L’offre de l’OM est sur le table. Nous n’attendons que le ‘oui’ du Dinamo », a expliqué son agent à Sportske Novosti. La balle est dans le camp du club de Zagreb.

💥BOOOM!💥

As per SN, Lovro Majer is ‘one step away’ from joining @OM_Officiel! OM sent official offer (12+4 mil.€) for @gnkdinamo no.10 and one of the best players in @1hnl. Player’s agent confirmed everything for SN: « Offer is on the table. We just need Dinamo to say yes » pic.twitter.com/OnjokGhfKo

— Ižak Ante Sučić (@IASucic) January 30, 2021