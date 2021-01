Mercato OM : Nouvelle priorité (made in France) de Longoria pour remplacer Sanson ?

Il ne reste que trois jours à Pablo Longoria pour boucler l’arrivée d’un milieu de terrain. Le directeur sportif aurait jeté son dévolu sur une révélation de Ligue 2 !

Alors que les dossier Louza et Fulgini semblent mal embarqués, selon RMC, « Pablo Longoria a fait d’Amine Adli sa cible prioritaire. » Le jeune milieu offensif réussit un superbe début de saison, ce dernier a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives. Cependant le directeur sportif olympien se heurte à l’intransigeance toulousaine dans ce dossier. En effet, le président du TFC, Damien Comolli ne veut pas entendre parler d’un départ d’Amine Adli pour moins de 15 M€. Un tarif prohibitif pour l’OM qui aurait fait une offre inférieur à ce montant. Le joueur de 20 ans ne comprendrait pas la position de son club, alors qu’il ne lui reste qu’un an et demi de contrat (2022). Ce pur produit du centre de formation va-t-il rentré en conflit avec sa direction ?

Amine Adli (Toulouse) est la priorité de l’OM

« Amine Adli (Toulouse) est la priorité de l’OM pour remplacer Morgan Sanson. Mais Damien Comolli bloque toutes possibilités de départ et réclame 15 millions d’euros… ce que ne comprend pas le joueur… » Loïc Tanzi – source : Twitter (29/01/2021)