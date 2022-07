Mercato OM : Longoria a trouvé son latéral gauche (pour une saison) !

Après le dossier Lazovic devenu très compliqué, c’est maintenant le retour de la piste Tavares au poste de piston gauche, selon Charlie Parker-Turner, journaliste d’Express.

L’OM tiendrait-il finalement son piston gauche ? Alors que le dossier semblait clos et que le joueur se dirigeait vers l’Atalanta, les discussions auraient été rompues et Nuno Tavares serait donc de nouveau proche d’un accord avec Marseille. En effet, le journaliste britannique Charlie Parker-Turner, précise que depuis ce matin les négociations s’accélèrent entre Arsenal et l’OM, selon lui l’opération devrait se boucler d’ici 48h.

Fabrizio Romano, complète en précisant que le deal se ferait autour d’un prêt sec, sans option d’achat donc. Le club entraîné par Mikel Arteta souhaite conserver le joueur et lui trouver du temps de jeu. La saison passée le jeune joueur de 22 ans s’était illustré sous les ordres de Mikel Arteta, notamment en l’absence de Tierney régulièrement blessé. Mais l’arrivée de Zinchenko dans le club londonien condamne le portugais à une place sur le banc, de quoi le forcer à trouver une porte de sortie. Arsenal, comme avec Saliba, pourrait se servir de ce prêt pour le faire progresser et booster sa valeur marchande.

Olympique Marseille have re-opened talks with Arsenal for Nuno Tavares in the last hours, after negotiations collapsed with Atalanta. 🚨🔵 #OM

Marseille are now optimistic to get Nuno on loan. Been told there’s NO buy option included, Arsenal want a simple loan until 2023. #AFC pic.twitter.com/xoR2dbQyNO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2022