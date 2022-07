Mercato OM : Le père et agent de Gerson a rendez-vous avec Longoria…

Faut-il s’inquiéter pour l’avenir de Gerson à l’OM ? Selon les informations du média SportMed, l’agent et père du joueur brésilien a rendez-vous avec Longoria dans les prochaines heures…

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Gerson sera-t-il toujours olympien la saison prochaine ? Il représente la plus grosse valeur marchande de l’effectif marseillais et pourrait être poussé vers la sortie en cas d’offre importante. En effet pour Pablo Longoria, nul n’est intransférable et la nécessité de réaliser des ventes de joueurs est indispensable à la bonne gestion d’un club.

Selon les informations du média SportMed, le père et agent de Gerson est à Marseille actuellement. Il doit rencontrer les dirigeants olympiens dans les prochaines heures pour faire le point sur la situation de son fils à l’OM.

On apprenait également hier en marge du match nul entre l’OM et le Betis Séville qu’une altercation avait eu lieu entre Gerson et son entraîneur Igor Tudor lors d’un entraînement la veille…