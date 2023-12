Mercato OM: Longoria a trouvé un jeune ailier gauche… mais c’est très cher !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Mehdi Benatia en tant que conseiller sportif. Le mercato hivernal de l’OM devrait être axé sur des recrutements notamment couloir gauche, un ailier anglais serait visé !

Selon le média italien Calciomercato, l’OM aurait dans son viseur un jeune ailier anglais qui a du mal à percer du côté de la Juventus Turin, Samuel Iling-Junior. « En janvier, la Juve est prête à s’asseoir pour négocier le transfert à partir d’une demande de base de 20/25 millions d’euros. Comme indiqué ces derniers jours, Tottenham étudie un projet pour tenter une tentative, mais la nouvelle est l’éventuelle arrivée de Marseille dans le dossier. Pour le moment, pour les français, Iling est une idée de marché, mais si la piste devait rester debout aussi dans le prochain semaines pourraient devenir une hypothèse concrète pour janvier. » Samuel Iling-Junior est un ailier gauche, gaucher, formé à Chelsea et qui a évolué ensuite dans les équipes de jeune de la Juve. Il ne compte que 4 apparitions cette saison en Serie A, avec une passe décisive face à Bologne. A ce jour l’OM juge excessive la demande de 20 millions , mais la direction aime le profil et des évaluations internes sont en cours selon Calciomercato !

L'OM s'intéresse à Iling, la Juve veut au moins 20M€ ?



Fraîchement arrivé à l’OM en tant que conseiller sportif, Mehdi Benatia aura déjà fort à faire dès cet hiver d’après notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Christian Caminiti.

« Il va manquer des défenseurs, des milieux de terrain et des créateurs »

⚪️🔵#Mercato : « Il faut 4/5 joueurs cet hiver ! » Mehdi #Benatia aura du pain sur la planche au mercato d’après notre consultant @charles_debono et notre invité Christian Caminiti ! #OM #MercatOM pic.twitter.com/cpCgIJ9S5p — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 5, 2023

« En janvier, il va manquer des défenseurs, des milieux de terrain et des créateurs« , a affirmé Caminiti. Un constat partagé par De Bono: « Il faut un vrai créateur de jeu, qui casse le rythme et qui sait accélérer. Cela fait des années que je milite pour cela. Il faut un tueur devant, un vrai numéro dix qui sait donner, récupérer des bons ballons et mettre dans la difficulté les adversaires. Et enfin un défenseur central. On doit recruter un latéral gauche car il y a un problème sur ce côté, contrairement à droite où Clauss apporte satisfaction. Il faut 4-5 joueurs si vraiment tu veux te renforcer. »