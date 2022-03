Mercato OM : Longoria a un plan pour conserver William Saliba?

Enorme depuis le début de la saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille, William Saliba a finalement une chance de rester? Pablo Longoria tenterait le tout pour le tout et aura des discussions avec le joueur dans les prochains jours.

Ces derniers jours, Pablo Longoria s’est exprimé à plusieurs reprises… Une fois sur RMC et la seconde dans un entretien accordé à La Provence. Pour le journal local, le président de l’Olympique de Marseille a confié qu’il souhaiterait conserver William Saliba.

On peut le comprendre quand on voit les performances du défenseur français… Seulement voilà, l’international Espoir est toujours sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2024 et n’est que prêté, sans option d’achat, à Marseille.

Le journal L’Equipe fait le point sur ce dossier ce dimanche matin en évoquant la possibilité de le voir rester. En privé, le clan londonien confirmerait que le plan est de le conserver. Les Gunners verraient « l’avenir avec lui » d’après le quotidien sportif.

En revanche, Pablo Longoria aurait l’intention de discuter avec le joueur dans les prochaines semaines afin de le convaincre de rester. Une qualification en Ligue des Champions pourraient jouer en la faveur de l’OM… Bien qu’un achat ne soit pas écarter, il paraît plus probable que les Marseillais obtiennent un second prêt mais ce dernier risquerait d’être plus cher que cette saison. La concurrence devrait également être difficile dans ce dossier cet été. L’Equipe rappelle que des clubs l’ont placé haut dans leur liste et notamment deux en Espagne. Dernièrement, le Real Madrid a été cité par des médias britannique.

Jonathan Johnson, correspondant basé en France pour CBS Sports, a confié à Arsenal Fan TV qu’Arsenal pouvait décidé de l’avenir de son défenseur central.

« Un avenir à long terme à Arsenal est plus probable que son transfert à Marseille. Compte tenu de l’interdiction de transfert, cela renforce en fait la position d’Arsenal pour le faire revenir, car il n’y a pas d’accord en place pour Saliba. Arsenal est maintenant dans une position luxueuse où, en supposant que la qualification pour la saison prochaine soit confirmée à un moment donné, ils peuvent commencer à planifier et prendre la décision d’inclure Saliba dans ces plans. Ou peut-être encaisser un gros chèque, car c’est probablement la première fois qu’ils peuvent envisager un bon profit sur un transfert de Saliba, contrairement à avant où il aurait été vendu à un prix réduit ». Jonathan Johnson – Arsenal Fan TV (02/03/2022)

