Mercato : Trois gros clubs se positionnent sur Saliba, l’OM n’a plus aucune chance?

En ce début de semaine, CalcioMercato nous informe que trois gros clubs espèrent récupérer William Saliba à la fin de la saison. Une mauvaise nouvelle pour l’OM?

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba a réalisé un début de saison très abouti sous ses nouvelles couleurs. Forcément, ces performances ne sont pas passé inaperçues dans le monde du football et encore plus en Europe.

Les deux Milan et le Real Madrid ne lâchent pas Saliba

Selon le média Calciomercato, William Saliba est ciblé par deux clubs en Italie. Les deux Milan espèrent récupérer le jeune défenseur central français afin de se renforcer dans ce secteur de jeu. Avec le départ de Ramos et Varane, le Real Madrid a trouvé un patron en la personne d’Eder Militao.

A LIRE : Mercato OM : Double mauvaise nouvelle pour la recrue Gigot !

Le profil de Saliba plairait aussi aux Merengues pour la saison prochaine. De quoi écarter totalement l’option qui le ferait rester à Marseille? Invité dans l’émission « Rothen s’enflamme », sur les ondes de RMC sport, William Saliba avait évoqué son avenir. Le défenseur central prêté par Arsenal cette saison sans option d’achat n’a visiblement pas vraiment envie de se prononcer clairement..

« La seule chose que je peux dire c’est que je suis heureux à Marseille, a-t-il confié jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC. J’aime la ville, le club, les supporters, l’équipe… Tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans six mois. L’année dernière, quand j’étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerais à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football. Je n’ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt. » William Saliba – Source RMC Sport (26/01/2022)

Dans un épisode de Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono s’etait exprimé à ce sujet. Ce dernier ne voit pas l’intérêt que pourrait avoir Arsenal de céder William Saliba contre une dizaine de millions d’euros alors que le défenseur brille depuis le début de la saison.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier. Si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer. Il prouve qu’à l’OM, avec une grosse pression devant 60 000 personnes et ce qu’il se passe autour, il arrive à s’imposer en tant que meilleur défenseur et titulaire indiscutable… Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (18/11/21)