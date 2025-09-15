Mercato OM : Longoria assume tout !

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s’est exprimé dans les colonnes de La Provence au sujet de la récente affaire entourant le départ d’Adrien Rabiot. Le dirigeant espagnol a tenu à replacer l’épisode dans une vision plus globale, loin des urgences immédiates qui agitent le club.

Interrogé sur ce dossier sensible, le président marseillais a insisté sur la nécessité de ne pas se laisser piéger par les pressions du quotidien. Pour lui, l’expérience vécue à Marseille impose une gestion à long terme : « L’important est de prendre de la hauteur et de garder une vision globale », a-t-il rappelé.

A lire : OM : Gros coup dur pour le Real !

Longoria assume et regarde vers l’avenir

🔴 EXCLUSIF OM : “On va jouer au Bernabeu, à Madrid”, notre interview de Pablo Longoriahttps://t.co/GRDzIApMAE — La Provence OM (@OMLaProvence) September 14, 2025



Concernant l’épisode Rabiot, Longoria a reconnu la difficulté de la situation mais assume pleinement la position de l’OM. « C’est bien de refermer cette affaire et de regarder vers l’avant. Je n’ai pas de regret car nous avons été très clairs. La situation en tant que telle est regrettable, car personne ne veut arriver à ce point de non-retour, surtout quand on parle d’un joueur important sportivement et pour le groupe. Mais sur les suites données et les décisions prises, quand tu fais les choses en suivant tes convictions, il n’y a pas de regret », a-t-il expliqué.

En soulignant la cohérence de la direction, Longoria défend une ligne de conduite axée sur la stabilité et les principes du club. Ce message vise à rassurer les supporters et à recentrer le débat sur la vision sportive globale.

La mise au point du président intervient dans un contexte où chaque choix est scruté. En affirmant qu’il n’a « pas de regret », Longoria cherche à montrer que l’Olympique de Marseille suit une trajectoire claire, guidée par des convictions fortes plutôt que par la réaction à chaud.

À l’heure où l’OM poursuit ses objectifs en championnat et en Europe, ce discours marque une volonté de sérénité et de continuité, malgré les turbulences que peut provoquer la gestion de cas individuels comme celui de Rabiot.