OM : Gros coup dur pour le Real !

Real Madrid – OM : Antonio Rüdiger forfait, une brèche à exploiter pour les Phocéens

À quelques jours du choc entre le Real Madrid et l’Olympique de Marseille en Ligue des champions (mardi, 21h au Santiago Bernabeu), les Merengues doivent encaisser un coup dur. Leur défenseur central Antonio Rüdiger ne sera pas de la partie.

Le Real Madrid a confirmé ce week-end la blessure de l’international allemand. Touché lors des éliminatoires du Mondial 2026 avec la Mannschaft, Rüdiger souffre d’une lésion musculaire au muscle antérieur de la jambe gauche. Verdict : environ trois mois d’arrêt. Une longue absence qui contraint Xabi Alonso à revoir ses plans en charnière centrale.

Depuis le début de saison, le technicien espagnol cherche encore la bonne formule défensive. Face à l’OM, il devrait s’appuyer sur le jeune néerlandais Dean Huijsen, arrivé cet été, aux côtés d’Éder Militao. Une paire inédite pour un match où la moindre erreur se paiera cash.

L’OM veut en profiter

Ce forfait inattendu représente une opportunité pour l’attaque olympienne. Vendredi soir contre Lorient (4-0), Roberto De Zerbi avait volontairement laissé Pierre-Emerick Aubameyang au repos, afin qu’il arrive frais pour la Ligue des champions. L’incertitude plane encore autour d’Amine Gouiri, sorti prématurément après un choc avec Bamo Meïté, mais les Phocéens comptent bien frapper fort dès leur retour en C1.

Avec Greenwood, Weah, Aubameyang ou encore O’Riley, l’OM dispose d’arguments offensifs pour mettre sous pression une défense madrilène affaiblie. L’occasion de rêver à un exploit, même si, sur le papier, le Real reste favori devant son public.

