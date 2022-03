Malgré le doute qui subsiste autour de la sanction FIFA, Pablo Longoria prépare le mercato estival. Le président de l’OM va devoir renforcer l’équipe qui a pour ambition de participer à la Ligue des Champions et qui pourrait perdre plusieurs éléments importants…

Le dossier emblématique reste celui de Boubacar Kamara. Le minot sera libre en juin et semble bien parti pour ne pas signer de prolongation et donc quitter Marseille cet été. Longoria a donc comme première mission de trouver un milieu de terrain pour le remplacer. Le nom de Jordan Veretout revient avec insistance même si ce dernier semble plus à l’aise dans un milieu box-to-box, même s’il a déjà évolué seul devant la défense. Cependant il n’a pas le même profil qu’un véritable défensif comme Kamara (qui joue aussi à son poste de formation en défense centrale).

Veretout, l’OM bien placé ?

Jordan Veretout aurait pu signer une prolongation de contrat lucrative, mais il a refusé et aujourd’hui il n’est plus dans les petits papiers de Mourinho. La Roma devrait même recruter à son poste et vise Weston McKennie (Juve) et Renato Sanchez (LOSC).

Selon Calciomercato, le milieu de terrain sera mis sur le marché des transferts cet été. La montant de son transfert est évalué à environ 15 à 18 millions d’euros alors qu’il lui restera deux ans de contrat cet été (2024). Le média italien précise que l’OM est en pôle position pour le récupérer d’autant que Pablo Longoria entretien de très bon rapport avec l’AS Roma. Le président olympien a recruté plusieurs éléments dans l’effectif italien dont Under et Lopez. Reste à savoir si l’OM a raison de se positionner sur un joueur de 29 ans avec un salaire conséquent après avoir déjà recruté deux éléments d’expérience cet hiver (Bakambu et Kolasinac) ?

Dans un entretien accordé à RMC en mai dernier, Jordan Veretout avait évoqué les différents postes qu’il a occupé au milieu de terrain…

Quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu — Veretout

« J’ai toujours aimé jouer dans des systèmes qui me permettent de me projeter offensivement. A Nantes, j’avais même joué quelques matches en soutien de l’attaquant. Quand on m’a mis à un poste plus défensif, avec un rôle clair dans la sortie de balle, j’ai appris et ça m’a permis d’étoffer mon bagage technique et tactique. Regista ou mezzala (mot utilisé en Italie pour désigner les relayeurs, ndlr), c’est deux postes vraiment différents. Quand tu es relayeur, tu n’as pas le sentiment de devoir calculer à chaque instant, tu as plus de liberté et tu joues un peu plus à l’instinct. Tu peux te projeter, tu sais qu’il y a du monde derrière. Alors que quand tu joues devant la défense, tu es toujours dans l’analyse et la réflexion du jeu. Si je perds le ballon, derrière c’est la défense qui est exposée. » Jordan Veretout – source : RMC (mai 2021)