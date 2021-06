L’Olympique de Marseille serait très avancé sur le dossier Pau Lopez. Malgré tout, Pablo Longoria aurait formulé une offre pour récupérer Roman Burki, gardien du Borussia Dortmund.

Avec l’âge avancé de Steve Mandanda, Pablo Longoria doit recruter un concurrent voire un remplaçant au poste de gardien de but. Ces derniers jours, le dossier Pau Lopez aurait pris de l’ampleur. Des médias affirment même que son arrivée est imminente.

L’OM VEUT BÜRKI?

Pourtant, selon les informations de Blick FR, l’Olympique de Marseille aurait formulé une offre pour recruter Roman Bürki, international suisse qui évolue au Borussia Dortmund. Sur le site Transfermarkt, le portier âgé de 30 ans est évalué à 4M€.

Cette saison, il a perdu sa place de titulaire à cause d’une blessure à l’épaule. Son compatriote, Marwin Hitz, lui a chipé sa place et ne l’a plus lâchée jusqu’à la fin de la saison. En cas d’offre, le BVB ne devrait pas retenir le gardien de but… D’autant plus que Gregor Kobel, gardien de Stuttgart vient d’être recruté pour 15 millions d’euros.