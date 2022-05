Mercato OM : Longoria et Aulas ont tenté de récupérer une pépite révélée sous Bielsa ?

L’Olympique de Marseille et Lyon ont tenté de faire signer le jeune attaquant Eddie Nketiah. Foot Mercato affirme que l’Anglais devrait prolonger avec Arsenal dans les prochains jours !

L’avenir d’Eddie Nketiah semblait se dessiner loin d’Arsenal. Prêté à Leeds lors de la saison 2019 – 2020 où il a éclos avec Marcelo Bielsa, l’Anglais est revenu chez les Gunners avec l’intention de s’imposer comme un titulaire, surtout après le départ de Pierre Emerick Aubameyang vers le FC Barcelone en janvier dernier.

Cette saison, il a joué près de 30 matchs avec les Londoniens pour 10 buts et une passe décisive. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, Eddie Nketiah a attiré plusieurs clubs en cette fin de saison… Doté d’un gros potentiel, il avait surtout la possibilité de s’engager librement dès cet été puisqu’il est en fin de contrat en juin prochain.

Arsenal pourrait réussir à faire prolonger Nketiah

Le Daily Mail affirmait ces derniers jours que des clubs de Ligue 1 avaient coché son nom pour le récupérer. Foot Mercato peut confirmer cela en ajoutant qu’il s’agissait de l’OM et de Lyon. Malheureusement pour les deux clubs français, l’attaquant de 22 ans négocierait pour une prolongation à Arsenal.

A LIRE AUSSI : OM Mercato: Bamba Dieng, départ sous condition ?

Dans la possibilité de négocier un second prêt de Saliba voire un transfert définitif, Pablo Longoria ne devrait pas tenter de se brouiller avec Arsenal qu’il a, ce mercredi sur RMC, qualifié de « club ami » avec les récentes transactions qu’il y a eu.

Arsenal, c’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato — Longoria

» Tout le monde connaît la valeur du joueur. Nous n’allons pas la découvrir, mais dans le football il y a beaucoup de conversations. Il faut respecter tout le monde. Parce que, finalement, quand Arsenal a pris William Saliba à Saint-Etienne, ils ont fait un gros effort économique pour un jeune joueur. Dans le football, tout est une question de respect et d’équilibre entre tout le monde. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations » Pablo Longoria – Source : RMC (25/05/22)