OM Mercato: Bamba Dieng, départ sous condition ?

Après une première saison complète au sein de l’effectif, Bamba Dieng a pris une nouvelle dimension à l’Olympique de Marseille. Auteur d’une saison remarquée et réussie, le jeune sénégalais de 22 ans attise bien des convoitises. Si du côté de l’OM, on ne ferme pas la porte à une année supplémentaire, une belle offre pourrait bien provoquer le départ de l’attaquant.

L’image est restée dans les têtes de tous les supporters ! Le 13 décembre à Strasbourg (0-2), dans un match compliqué et difficile, Bamba Dieng illumine la soirée en ouvrant le score avec un ciseau acrobatique merveilleux. Le symbole d’un talent, d’une progression fulgurante. Après une première demi-saison d’apprentissage du haut niveau, le buteur sénégalais a réalisé un début de saison prolifique. Buteur contre Monaco, Rennes, Strasbourg plus tard, le jeune joueur réalise un début de saison fantastique et ce malgré un temps de jeu parfois réduit. Cette première moitié de saison est d’ailleurs récompensée par une sélection pour la CAN qu’il remportera avec le Sénégal.

Dieng conservé jusqu’à quel montant d’offre ?

Revenu de la CAN, il a fallu que l’attaquant se remette dans le bain. Buteur contre l’ASSE et Montpellier, Dieng réalise une première saison qui laisse entrevoir de très belles choses pour la suite. Une continuité qui n’est pas sur de s’inscrire à l’Olympique de Marseille. Déjà fortement courtisé lors du mercato hivernal par des clubs anglais, l’international sénégalais risque de voir plusieurs clubs revenir à la charge cet été pour lui. D’après les informations de La Provence, on croirait beaucoup en lui au sein du club de l’OM et Jorge Sampaoli lui accorderait énormément de crédit. Le joueur a déjà déclaré lors des trophées UNFP qu’il serait à l’OM la saison prochaine. Néanmoins, des clubs comme Newcastle ou Fribourg pourraient revenir à la charge. En cas de belle offre, Marseille pourrait laisser filer sa pépite.

Dieng doit mieux contrôler son dernier geste (…) Il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser — Sampaoli

« Deux aspects par rapport à Dieng. Ils sont propres aux attaquants. La précision il va la retrouver, c’est une aussi une question de maturité. C’est un joueur qui a une bonne frappe. Il doit mieux contrôler son dernier geste. C’est un joueur qui a gêné les défenseurs adverses à chaque fois qu’il a joué. Il a eu le sort du match entre ses pieds, mais c’est grâce à lui. Il s’est créé ces occasions, d’autres n’auraient pas pu faire ça. S’il arrive à comprendre les moments d’un match, quand il faut accélérer, poser des problèmes aux défenseurs… Dans ce second temps du dernier geste, il y a un petit temps intermédiaire sur lequel il peut progresser. » Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse (04/05/2022)

