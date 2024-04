Mercato OM : Longoria et Benatia ont refusé une offre pour Balerdi?

Devenu l’un des cadres de cette équipe marseillaise, Leonardo Balerdi commence à attirer les convoitises des autres clubs. L’Equipe affirme qu’une offre a été refusée cet hiver.

Après la confirmation de son talent cette saison, Leonardo Balerdi commence à intéresser des clubs européens. L’Equipe explique ce jeudi à quelques heures d’un grand rendez-vous au Vélodrome face à Benfica que le jeune argentin a été la cible d’une offre lors du mercato d’hiver.

En effet, le quotidien sportif nous informe que le défenseur a fait l’objet d’une offre du Napoli lors de la dernière fenêtre de transfert. Finalement, l’OM a préféré refuser les avances du club italien et a conservé son joueur. Cet été, il devrait être difficile de retenir l’Argentin si des offres arrivent sur la table… Et si l’OM ne dispute aucune compétition européenne.

Balerdi un cadre? Tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui — S.Guy

Dans un débat avec un supporter marseillais sur RMC, Stéphane Guy a trouvé le moyen de critiquer une nouvelle fois Leonardo Balerdi sur son niveau. Il déplore notamment que l’on considère ce joueur comme un cadre du club et affirme que cela montre le manque d’ambition des Marseillais.

⚪🔵 Stéphane Guy « Considérer que Balerdi est un joueur cadre de ton équipe, c’est que l’OM n’a aucune ambition. » #RMClive pic.twitter.com/JnQbs5mXW3 — After Foot RMC (@AfterRMC) March 27, 2024

« Prier pour que Balerdi soit titulaire et en capacité de jouer? Moi ça me fait rire quand j’entends ça, lance Stéphane Guy avec le sourire. Je comprends, je comprends la problématique du moment mais… Si tu m’avais dit il y a un an qu’on allait prier pour que Balerdi soit là et titulaire… Je trouve ça marrant. Je m’amuse d’entendre ça c’est tout. Si tu commences à considérer que Balerdi est un joueur cadre de ton équipe, un joueur phare… C’est qu’effectivement, tu n’as aucune ambition à l’OM aujourd’hui. Là ce n’est pas la problématique du moment, je comprends notre auditeur qui dit qu’il faut avoir des joueurs habitués à jouer à leur poste et fiable. »