Mercato OM : Longoria fait le point sur le dossier Pogba !

Le président de l’OM est en conférence de presse ce mercredi pour faire un bilan à mi saison. Ce dernier répond aux journaliste au stade Vélodrome, il a été interrogé sur le cas Paul Pogba annoncé comme une possible cible du club…

Alors que Paul Pogba pourra rejouer à partir de mars 2025 après sa suspension pour dopage, son nom est évoqué à Marseille. Si Pablo Longoria n’a pas fermé la porte, il a expliqué que rien n’était en cours…

Il n’y a pas de discussions avec Pogba, pas de rendez-vous — Longoria

« Tout le monde me parle de Paul Pogba ! C’est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire, je l’ai connu à la Juventus. J’ai été le premier content de voir sa sanction réduite. Medhi Benatia aussi a une très bonne relation avec lui. Oui, on lui a envoyé des messages parce qu’on était content pour lui. Quand j’étais à la Juve, c’était une superstar, il a fini 3e du Ballon d’Or, et mes amis me demandaient beaucoup de choses et il m’a toujours aidé ! Il n’y a pas de discussions avancées. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour les objectifs du mercato. Sur Paul, on doit l’analyser, d’accord. En tant que club, on a toujours plaisir à saisir des opportunités, de voir des grands joueurs jouer chez nous, par exemple avec Rabiot ou Hojbjerg. Il n’y a pas de discussions avec Pogba, pas de rendez-vous. Je ne ferme pas la porte, mais ça crée beaucoup de spéculations. Ce sont surtout des rêves plus qu’une réalité dans le marché. »