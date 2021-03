Mercato OM : Longoria fonce sur un attaquant de la Juventus?

L’Olympique de Marseille va devoir recruter cet été pour se renforcer après de nombreux départs en fin de contrat. Pablo Longoria devrait jouer de ses relations avec la Juventus pour dégoter un attaquant de qualité !

Avec plusieurs fins de contrats et un nouveau coach à satisfaire, Pablo Longoria va avoir beaucoup de travail lors du prochain mercato estival. Le dossier le plus chaud est forcément celui de Florian Thauvin, libre en juin prochain et qui n’a toujours pas prolongé.

BERNARDESCHI POUR REMPLACER THAUVIN?

Selon les informations de Tuttosport, Pablo Longoria aurait déjà sondé son successeur : Frederico Bernardeschi. Sous les ordres d’Andrea Pirlo cette saison, il a joué à 35 reprises toutes compétitions confondues. Le milieu offensif pouvant également jouer sur le côté ou en tant que latéral gauche n’écarte pas un départ.

Le média italien évoque des discussions avec l’Atletico Madrid pour remplacer Carrasco ou l’OM à la place de Thauvin. Sous contrat jusqu’en juin 2022, il ne devrait pas coûter très cher à Pablo Longoria. Sur le site transfermarkt, il était évalué à 20 millions d’euros en décembre dernier. Sa côte devrait baisser.