Mercato OM : Un club de Premier League a fait une offre à Thauvin !

L’Olympique de Marseille tente encore de faire prolonger Florian Thauvin. L’ailier français aurait reçu une offre de la part de Leicester selon Estadio Deportivo !

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli et le départ de Jacques-Henri Eyraud vers le conseil de surveillance, Florian Thauvin pourrait reconsidérer sa décision de partir libre cet été. En conférence de presse, il a ouvert la porte à une prolongation.

« Un nouveau contrat à l’OM ? Je ne sais pas du tout, là c’est un nouveau départ pour le club. Je n’ai aucune idée de mon avenir, j’ai une très bonne relation avec Pablo. Il y a eu des discussions entre Pablo et mon entourage, on n’a pas trouvé d’accord en décembre, mais pour autant la discussion n’est pas fermée. Je savais que ça allait être une saison compliquée pour moi, entre mn physique et le fait d’être en fin de contrat. C’est une décision prise par l’ancienne direction. l y a une nouvelle donne avec une nouvelle direction, ça peut changer les choses, pourquoi pas. Mon rôle c’est de donner le maximum jusqu’au bout on verra. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse (12/03/2021)

CONTRAT DE 4 ANS AVEC UN SALAIRE DE 3,5M€ !

Pourtant, selon les information du média espagnol Estadio Deportivo, Leicester serait passé à l’action pour Florian Thauvin. Un contrat de 4 ans avec un salaire de 3,5 millions d’euros lui aurait été proposé. Il réclamerait plutôt une somme autour des 4 voire 4,5 millions d’euros. D’autres clubs se sont positionnés.