Mercato OM : Longoria fonce sur une pépite lyonnaise de 18 ans !

L’Olympique de Marseille souhaiterait recruter cet hiver. D’après les informations de Foot Mercato, le jeune milieu de terrain Mohamed El Arouch intéresse fortement Pablo Longoria !

Lyon a toujours été connu pour la qualité de son centre de formation. Ces dernières années, c’est le nom de Mohamed El Arouch qui circule dans les médias comme l’une des prochaines pépites venues du club rhodanien. Seulement, à 18 ans, il en aurait assez de ne pas avoir de temps de jeu chez les A.

El Arouch veut quitter Lyon

En effet comme l’expliquait L’Equipe ce samedi, Laurent Blanc ne lui donnant pas sa chance malgré ses performances en N3, Mohamed El Arouch réfléchit très sérieusement à quitter Lyon cet hiver après avoir signé son contrat professionnel jusqu’en 2025.

« Dans ce contexte, le milieu de terrain, sur qui l’OL fonde beaucoup d’espoirs, espérait tirer son épingle du jeu avec Laurent Blanc, mais le nouvel entraîneur lyonnais ne l’invite pas aux entraînements des professionnels. En raison, selon plusieurs sources au club, de la trop grande quantité de joueurs à son poste, malgré des situations d’échec ou des velléités de départ (Reine-Adelaide, Faivre, Aouar…). L’international U19, que les dirigeants de l’OL décrivent comme « sans problème », a pourtant fait part ces derniers jours à son entourage de sa volonté de quitter son club formateur dès cet hiver afin d’obtenir du temps de jeu. » Source : L’Equipe (21/01/23)

Nice, Rennes et l’OM veulent El Arouch

Foot Mercato affirme également ce samedi que l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent Mohamed El Arouch pour cet hiver. Le milieu de terrain est également suivi par l’OGC Nice ainsi que le Stade Rennais. A 18 ans, il brille en National 2 et espère gagner sa place en Ligue 1.

🚨Info : El Arouch 🇲🇦🇫🇷 ▫️Rennes, l’OM et Nice se sont positionnés pour récupérer la jeune pépite de l’OL. Plus d’informations à venir sur @footmercato pic.twitter.com/Sa28RrCb0R — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 21, 2023

Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng — G.Biraud

D’après Gaël Biraud, responsable des Sports de La Marseillaise, il ne faut pas laisser partir l’international sénégalais s’il n’y a pas de recrutement à ce poste d’attaquant de pointe.

« Je pense que c’est un joueur qui a le jeu pour pour l’Angleterre. Maintenant, quand tu le vois sur les derniers matchs, il a encore beaucoup de déchet dans son jeu. Je pense que Tudor l’a reconnu. D’ailleurs, il a autant de talent que de déchet, donc c’est très très frustrant. On voit que quand il rentre, l’OM se crée beaucoup plus d’occasions dans la profondeur. Manque de temps de jeu pour progresser? Exactement. C’est pour ça que, en tout cas, s’il part, je pense que l’OM se prive de quelque chose parce que c’est quand même un joueur qui est différent d’Alexis Sanchez. Ça peut être très bien d’avoir le profil de Bamba Dieng. Et puis, en effet, il peut encore progresser. S’il part, il faudra vraiment recruter. Moi, je pense que l’OM n’a pas forcément besoin de recruter. On est sur une potentielle recrue offensive. Moi, je trouve que l’effectif pourrait tourner comme ça sur une demi saison. Il reste quasiment un match par semaine jusqu’en février. Si Dieng part, en revanche, là, on a plus de deuxième attaquant derrière. Et puis surtout, je pense que c’est le profil qui est intéressant, complémentaire avec Sanchez. » Gaël Biraud – Source : Football Club de Marseille (19/01/23)