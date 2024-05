Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Dans un entretien accordé au Figaro ce mardi, Frank McCourt et Pablo Longoria ont fait le point sur le projet à venir à l’OM. Le président de l’OM a notamment fait son mea-culpa et évoqué Benatia.

Dans un entretien accordé au Figaro, Pablo Logoria a évoqué le nouveau cycle qu’il s’apprête à mettre en place avec l’ambition de gagner des titres : « Un club est jugé sur les trophées. On peut dire tout ce qu’on veut sur la construction, le projet, les bases, mais on veut gagner des titres. On doit avoir la même envie et ambition que notre propriétaire. Gagner des titres avec l’OM, c’est possible », explique ainsi le président de l’OM.

A lire aussi : Vente OM – McCourt : « j’ai investi plus de 600M$ ! «

J’ai toujours de grands rêves pour l’OM (McCourt)

Franck McCourt est sur la même longueur d’ondes sur cet objectif toujours pas atteint depuis son arrivée à la tête du club : « Je ne fais pas que rêver. Pour que les rêves deviennent réalité, il faut beaucoup de travail, de temps, de talent et parfois, un peu de chance. J’ai toujours de grands rêves pour l’OM. Le plus grand ? C’est de remporter des trophées et de mettre l’OM en situation pour le faire régulièrement, car le club et les supporteurs le méritent », a ainsi expliqué l’homme d’affaire américain.

Vente OM – McCourt : « j’ai investi plus de 600M$ ! » – https://t.co/IdD9rygUUk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 28, 2024