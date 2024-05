Vente OM – McCourt : « j’ai investi plus de 600M$ ! « 

Au cours d’un entretien accordé au journal La Provence, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Franck McCourt est revenu sur les rumeurs de vente du club phocéen qui ne cessent de circuler depuis plusieurs années. Il dément une nouvelle fois avant d’exprimer son engagement total pour l’OM.

A lire aussi : Vente OM : La mise au point de McCourt !

L’homme d’affaire américain Frank McCourt s’est exprimé dans les colonnes du journal La Provence ce mardi pour réaffirmer son engagement au club phocéen :

« Mon engagement envers le club est total. Il se traduit d’abord par les montants, plus de 600M$ que j’ai investis depuis mon arrivée en 2016. Et je continuerai à m’investir pour contribuer au développement du club et lui permettre d’être compétitif, année après année, »a ainsi déclaré le prioritaire de l’OM.

A lire aussi : McCourt à Marseille? Aubameyang a tranché ! Conceiçao + un plan B pour Longoria? Les 3 infos OM de ce mardi !

Egalement interrogé par le JDD, le propriétaire du club, Frank McCourt a été insiste bien sur le fait que l’OM n’est pas à vendre : « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis huit ans. J’aime l’OM. Engagement total. Nous démarrons cet été un nouveau projet à long terme avec Pablo Longoria aux commandes. L’OM n’est pas à vendre. »

A lire aussi : Mercato OM : « C’est un énorme coup, c’est une formidable opportunité pour Marseille! »