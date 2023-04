Mercato OM : Longoria peut déjà compter sur cette vente cet été?

Prêté au FC Séville depuis le mercato d’hiver 2023, Pape Gueye a semble-t-il convaincu le club andalou de le conserver à l’issue de saison !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille a prêté Pape Gueye au FC Séville où Jorge Sampaoli était coach. L’Argentin avait été séduit par les performances du Sénégalais à l’OM et lui a donné sa chance en Andalousie. Seulement, le coach a été licencié ces dernières semaines mais le nouvel entraîneur ne l’a pas fait descendre dans la hiérarchie des milieux.

La Marseillaise a fait l’état des lieux des joueurs prêtés cette saison. Pape Gueye ferait partie des joueurs potentiellement conservés par le club où il évolue. Prêté sans option d’achat, il faudra donc lancer des négociations si le FC Séville veut le conserver !

« Il a été prêté sans option d’achat cet hiver au FC Séville, que dirigeait alors Jorge Sampaoli. Le milieu sénégalais a vite séduit l’Andalousie, où il enchaîne les titularisations et les bonnes performances (3 passes décisives en 8 rencontres) et aide le club à se sortir de la zone rouge. L’arrivée de José Luis Mendilibar ne lui a pas fait perdre son statut de titulaire et le 13e de Liga songerait à le garder à l’issue de sa période de prêt. » Source : La Marseillaise (05/04/23)

De Nemanja Radonjic et Kevin Strootman, que l’on ne reverra pas, à Pape Gueye et Isaak Touré, qui pourraient revenir, état des lieux des onze joueurs prêtés par l’Olympique de Marseille. #TeamOMhttps://t.co/nMz7cYL30m pic.twitter.com/PjLpL6upLu — La Marseillaise (@lamarsweb) April 5, 2023

Les louanges de cet ancien du PSG à Pape Gueye !

« Pape est un jeune qui a beaucoup de talent. Il a envie, ça se voit à l’entraînement. Dès qu’il ne joue pas, il n’est pas content. Il le montre dans le bon sens. Il a un bon état d’esprit, on a besoin de ça. On a tous le droit de ne pas être content quand on ne joue pas, mais il faut montrer à l’entraîneur qu’on a envie de prendre la place des anciens. » Idrissa Gueye – Source : La Provence