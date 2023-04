Ancienne cible de Pablo Longoria à l’Olympique de Marseille, Thiago Almada brille à Atlanta, en MLS. Si l’intérêt du club phocéen serait toujours maintenu, pour le Football Club de Marseille, l’argentin a marqué les esprits.

Avec quatre buts et quatre passes décisives en cinq rencontres toutes compétitions confondues, Thiago Almada performe à Atlanta, qu’il a rejoint cet hiver. MLS Transfers a annoncé que le club phocéen suivait toujours de près l’ailier gauche argentin. Mais à en croire les likes sur Twitter du champion du monde, lui aussi ne serait pas insensible au club Marseillais. Il a notamment aimé un tweet sur les rumeurs le rapprochant du club.

C’est une rumeur mercato qui a marqué

Le joueur formé à Vélez a été acheté 15 millions d’euros par Atlanta et est devenu le joueur le plus cher de la MLS. L’OM avait longtemps espérer recruter le joyau argentin, mais n’avait pas réussi à concrétiser. Aujourd’hui, le joueur de 21 ans a pris une nouvelle dimension, depuis qu’il a été appelé avec l’Argentine pour disputer la Coupe du Monde au Qatar.

Pour Nicolas Filhol et Belmel Bouzelifa, c’est une rumeur qui a marqué les supporters et son choix d’aller à Atlanta était étonnant. Pour un talent de son calibre, on pouvait espérer de le voir en Europe.

On avait le droit d’espérer mieux pour Almada

« Depuis qu’il y a eu les rumeurs quand il évoluait encore en Argentine, à Vélez, on m’en parle au moins une fois à chaque débat FAQ le mardi. C’est un joueur qui a marqué, c’est une des rumeurs mercato qui a marqué les supporters. C’est un profil spectaculaire, qui peut plaire. Là, il joue en MLS et il joue bien. » Nicolas Filhol –Source : Football Club de Marseille (04/04/23)

« Je ne l’ai pas vu jouer, j’ai juste vu des compils, mais tu vois qu’il a plein de talent. D’ailleurs j’avais trouvé le choix d’aller à Atlanta un peu bizarre. Après la MLS c’est un championnat émergeant, c’est mieux qu’avant, mais par rapport à son talent et les retours qu’on avait sur lui on avait le droit d’espérer mieux, de le voir en Europe. » Belmel Bouzelifa – Source : Football Club de Marseille (04/04/23)

A lire aussi : Lorient OM : Un accord pour Bamba Dieng ou pas ?