Mercato OM : Longoria pourrait en espérer 20M€ ?

Voici un extrait du dernier Débat Foot Marseille diffusé ce jeudi. Notre plateau évoque le cas Bamba Dieng. Alors que Igor Tudor a souligné son niveau en conférence de presse jeudi et que l’OM tenterait de le faire prolonger, l’international sénégalais dispose d’une belle cote sur marché des transferts.

Cyril Astier, agent sportif (licence FFF) qui représente l’agence espagnole Promoesport sur le marché Français, nous donne son avis le cas Bamba Dieng.

Bamba Dieng, bien valorisé, bien travaillé avec un bon agent… à 20M€ tu peux trouver

« Du point de vue de l’Olympique de Marseille, on pense à lui différemment. Il y a peut être bien avant, il y a peut être un an, un an et demi, j’aurais peut être déjà commencé par revaloriser le contrat et peut être que je ne serais pas aujourd’hui en train d’essayer de le prolonger. Il était en conflit, et un conflit qui me paraît durer et ça, et ce n’est jamais très bon. Et surtout que surtout qu’aujourd’hui, de source sûre, ce n’est pas un scoop, mais je peux vous dire qu’il y a beaucoup de clubs européens qui le suivent et notamment du côté d’un pays que je connais bien. Parce que mon agence est originaire de là bas. En Espagne, il y a beaucoup de clubs qui en parlent. La cote du joueur ? C’est assez compliqué de te donner un chiffre, mais par contre aujourd’hui, ce qui est sûr, c’est que c’est un jeune joueur qui joue à l’Olympique de Marseille et ce n’est pas un titulaire indiscutable. Malgré tout, il a l’étiquette d’un international avec le Sénégal, il a participé à la Coupe du monde, et il est champion d’Afrique. Et puis c’est un profil de joueur qui plaît, qui intéresse les grosses écuries. Parce qu’il est rapide, parce que c’est encore perfectible. Il faut encore le faire travailler… Donc ça peut être super intéressant pour un coach aussi. Je trouve qu’il peut rentrer dans beaucoup de systèmes de jeu. Il est généreux, il a une belle cote. C’est un joueur, bien valorisé, bien travaillé, avec un bon agent… à 20M€ tu peux trouver. » Cyril Astier – source : FCMarseille (05/01/2022)

