Mercato OM : Longoria prend contact avec les agents de ce grand talent au poste de gardien ?

L’OM mise serait très intéressé par le profil de Guillaume Restes. Des contacts auraient déjà été établis avec les agents du gardien, qui sont les mêmes que ceux d’Iliman Ndiaye.

Guillaume Restes, gardien de 19 ans et international français avec les espoirs est convoité par l’Olympique de Marseille ! En effet, un contact aurait déjà été établi entre la direction olympienne et les agents du gardien du TFC, qui sont les mêmes que ceux d’Iliman Ndiaye !

Sous contrat jusqu’en 2028, la pépite toulousaine est évalué à 12 millions d’euros, ce qui semble plutôt bas pour le potentiel du joueur. De plus, Restes ne serait pas contre un départ mais à une condition, rester numéro 1 des gardiens. Ce qui impliquerait une vente de Pau Lopez ou un déclassement de l’Espagnol dans la hiérarchie des gardiens.

Alban Lafont en plan B ?

Formé également au TFC, Alban Lafont serait le plan B de l’OM au poste de gardien de but, en cas d’échec dans le dossier Guillaume Restes. Désormais à Nantes, Lafont a lui aussi déjà disputé la Ligue Europa et a donc également cette expérience européenne.

Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 25 ans a de grande chance de partir cet été. D’autant plus en cas de descente en Ligue 2, où Waldemar Kita n’aura aucune chance de le convaincre de rester et sera contraint de le vendre, pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros. Si Nantes se maintient, l’opération pourra tout de même être réalisable mais sûrement à un coup plus élevé !

En tout cas une chose est sûre, le club semble vouloir se séparer de son portier Espagnol Pau Lopez. L’OM juge ses prestations trop neutres et estime qu’il ne rapporte pas assez de points au club.