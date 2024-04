Qu’a fait Benfica ce weekend avant le match retour face à l’OM ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Si l’OM était exempté de match ce weekend (le match face à Nice a été reporté au 24 avril), Benfica disputait un match de championnat ce weekend. Le club portugais s’est imposé et a largement fait tourner…

Avant de se rendre à Marseille pour jouer son quart de finale de Ligue Europa, Benfica affrontait Moreirense pour le compte de la 29e journée du championnat portugais. Roger Schmidt a largement fait tourné son effectif car seulement 3 joueurs titulaires face à l’OM jeudi dernier l’étaient encore ce weekend. En effet, le latéral Alexander Bah, le milieu David Neres et l’attaquant Joao Neves étaient les seuls rescapés du onze du match aller. Benfica s’est imposé 3-0 grâce à des buts de Kokcu (18e), Araujo (45+1) et Rollheiser (79e).

Gros turnover et large victoire 3-0 face à Moreirense



Benfica s’est imposé 2 buts à 1 à domicile face à l’OM dans ce quart de finale aller. Malgré cette victoire, les supporters ont hué leur propre équipe, une situation que regrette leur entraîneur Roger Schmidt.

Une victoire mais des sifflets ! Aussi surprenant que cela peut-être, les Portugais se sont imposés dans ce quart de finale aller face à Marseille 2 à 1 mais ont pourtant été victime de nombreux sifflets de la part de leurs supporters. Roger Schmidt, entraîneur des Aigles, regrette cette situation.

« Nous ne pouvons rien y faire. Ce n’est pas une bonne chose car je pense que les joueurs méritent plus, plus de soutien, surtout dans les moments difficiles. Parce qu’à ce niveau, nous ne pouvons pas toujours contrôler la totalité des matches. On a donc besoin de soutien dans les moments difficiles, en particulier dans les matches à élimination directe de Ligue Europa ou dans le football international.

« Je pense que lorsque nous nous qualifierons la semaine prochaine »

L’entraîneur portugais va plus loin en estimant que la qualification pour les demi finales est déjà acquise, de quoi, on l’espère, donner encore plus de motivation aux marseillais jeudi prochain au Vélodrome.

Mais c’est comme ça, ce n’est pas toujours facile pour nos joueurs, mais ce n’est pas nouveau. Je parle beaucoup, par exemple avec Luisão (ancien joueur et dirigeant), il me dit que ça a toujours été comme ça. Ce n’est donc pas nouveau. C’est toujours comme ça, certaines personnes ne sont jamais satisfaites des performances des joueurs. Mais beaucoup de gens sont aussi très heureux. Et je pense que lorsque nous nous qualifierons la semaine prochaine (match retour jeudi, 21 heures, à Marseille), nous aurons également un stade plein en demi-finale. »