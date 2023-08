Mercato OM: Longoria prépare un départ au milieu de terrain?

L’Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts cet été. Certainement en prévision d’un départ au milieu, un profil défensif évoluant en Angleterre a été associé au club phocéen par la presse anglaise.

Selon le journal l’Équipe, le mercato estival de l’OM n’est pas encore terminé. Des ajustements sont encore possibles, notamment au niveau de la défense. Le duo Longoria-Ribalta aurait dans le viseur le milieu défensif de Leicester Boubakary Soumaré, d’après les informations relayées par le compte Twitter Sean from Enderby, tenu par un journaliste proche du club.

Le joueur, formé au Paris Saint-Germain, s’est révélé à Lille avant de partir en Angleterre à Leicester contre la somme de 20 millions d’euros.

Marseille want Soumare on loan. BS keen to leave #LCFC after talks about his squad role with Maresca. Napoli also interested in a loan.

