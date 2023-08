Mercato OM – Longoria : »Oui, il y a des offres »

« Il est encore avec nous, hier il était convoqué, il s’est entraîné normalement. Il y a des offres sur la table de la part de différentes équipes, on analyse le marché pour voir avec quel club on peut trouver un accord. Il est actuellement avec nous, on n’est pas proches de trouver un accord pour son départ mais il y a des offres, » a ainsi déclaré le dirigeant olympien.

Présent en conférence de presse ce jeudi au stade vélodrome pour présenter deux recrues estivales, PE Aubameyang, et Geoffrey Kondogbia, le président de l’OM a évoqué le cas Cengiz Under.

#Longoria : « Pour Ünder, il est encore avec nous. Il s'entraîne avec nous. On était proche d'un accord mais ça ne s'est pas encore réalisés pour différents motifs. On analyse le marché, on essaie de voir avec quel club on peut trouver un accord. Il n'est pas proche de trouver un…

