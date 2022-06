Mercato OM : Longoria prêt à offrir 12M€ pour ce défenseur argentin ?

Avec le départ annoncé d’Alvaro, l’incertitude autour de l’épineux dossier Saliba, le possible transfert de Caleta Car, l’OM va devoir recruter en défense. En plus de Samuel Gigot, Pablo Longoria serait prêt à miser sur le défenseur du RC Lens, Facundo Medina.

Selon RMC, Pablo Longoria est prêt à relancer la piste Facundo Medina. Cependant, Lens ne serait pas vendeur et compte garder encore son défenseur argentin de 23 ans. Pour autant, l’OM pourrait mettre 12 M€ sur la table pour faire changer d’avis les dirigeants du RCL. Medina a le profil parfait pour s’intégrer dans la défense à trois de Sampaoli, il pourrait venir suppléer Luan Peres ou remplacer Duje Caleta Car…

🚨 Auteur d’une saison très solide à Lens, Medina séduit Sampaoli et l’OM. https://t.co/Fv0m8l65rg — RMC Sport (@RMCsport) June 24, 2022

Le nom du défenseur argentin avait déjà était annoncé du côté de l’OM en novembre dernier par Calciomercato.com. Le Milan, Manchester United et l’Atletico Madrid était aussi évoqués comme des candidats à son recrutement. Pour rappel, l’OM a déjà investi 8M€ l’été dernier sur un autre jeune défenseur argentin, mais pour le moment Léo Balerdi a bien du mal à s’imposer comme un élément important… Leo Balerdi avait pourtant bien débuté la saison mais par la suite il a accumulé quelques erreurs avant de perdre sa place dans le onze. Mais cela n’empêche pas le joueur argentin de prendre beaucoup de plaisir avec son nouveau club, en le comparant notamment avec Boca Juniors. Il s’était confié à FootMercato.

« On a ici à Marseille, comme à Boca, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien » – Balerdi

« (L’OM est le club où j’ai joué le plus de matches en tant que professionnel), cela représente beaucoup pour moi. C’est le premier club en Europe où je suis bien adapté, où je joue beaucoup. C’est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club. Je pense exactement comme Pablo, je l’ai déjà dit : c’est très similaire à Boca, pas que pour le stade qui, pour moi, est l’un des meilleurs de France. Pour ce public, aussi, cette énergie qu’ils ont pour pousser. On a ici à Marseille, comme à Boca, même quand ça ne va pas lors des matches, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien. Ils t’obligent à donner plus, à rester plus concentré. L’adversaire ressent cette pression aussi. Il y a cette peur de l’adversaire quand il vient à la Bombonera. C’est très similaire, que ce soit Boca ou Marseille, quand on joue à l’extérieur, en France ou en Europe, il y a partout des supporters de l’OM, c’est incroyable. Ce sont deux clubs qui sont reconnus mondialement. » Leo Balerdi – source : Foot Mercato (20/11/2021)