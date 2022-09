Mercato OM : Longoria proche de trouver une porte de sortie à cet indésirable de Tudor?

Finalement resté à la fermeture du mercato en Ligue 1 et dans la plupart des clubs européens, Cédric Bakambu pourrait quitter l’Olympique de Marseille ! C’est en tout cas ce qu’affirme La Provence dans un article publié ce mercredi soir.

L’Olympique de Marseille fait un très bon début de saison en Ligue 1 mais a plus de mal en Ligue des Champions. Igor Tudor a vraisemblablement décidé de travailler avec un groupe restreint en excluant donc Bakambu et Dieng. Le Congolais pourrait trouver un point de chute.

Bakambu va s’engager libre à l’Olympiakos?

En effet comme l’affirme La Provence ce mercredi soir, Cédric Bakambu aurait l’intention de quitter l’OM afin de rejoindre l’Olympiakos. En manque de temps de jeu, il pourra en retrouver dans le championnat grec où le mercato se ferme ce jeudi 15 septembre. Il devrait être libéré de son contrat et donc signer libre dans le club de Mathieu Valbuena.

« On est contents de son choix, ça nous donne des solutions offensives en plus »

« Comme Touré et Dieng, on avait la limitation à 20 jours pour la liste de C1. On a bien communiqué avec lui et son entourage pour connaître sa position dans le projet. C’est un joueur qui allait perdre du temps de jeu. Bakambu connaissait sa situation et il a décidé de rester. On est contents de son choix, ça nous donne des solutions offensives en plus. Mais dans la vie il faut toujours être très clair avec tout le monde et faire en sorte que chaque joueur connaisse sa situation. À partir du moment où les différents marchés sont fermés, c’est un joueur en plus de l’Olympique de Marseille et on a l’obligation de l’emmener au maximum de son niveau pour apporter à l’équipe. Le Mercato, c’est compliqué. On considère que pour avoir un effectif, il faut avoir 21/22 joueurs. 23, c’est excessif comme moi, je considère le football. C’est une conséquence du développement du mercato. On étudie des possibilités pour optimiser le temps de jeu » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse du 05/09/2022