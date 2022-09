OM : Mamadou Niang n’a pas du tout aimé le comportement de ce joueur !

Invité dans l’After Foot sur RMC hier soir après le match, l’ancien joueur de l’OM Mamadou Niang a fait part de ses observations. Il a notamment abordé la titularisation de Gerson à la place de Guendouzi et le cas Payet, transparent hier soir.

J’aurais enlevé Gerson

L’ancien international sénégalais n’a pas aimé le visage du trio offensif hier soir, notamment sur le plan du pressing et regrette l’absence de Guendouzi dans le 11 de départ :

« Si offensivement, les joueurs ne font pas les efforts défensifs, ça devient compliqué pour les milieux de terrain, explique l’ancien joueur de Strasbourg dans l’After. Rongier et Veretout ont toujours cette sécurité avec Guendouzi quand ils jouent à trois au milieu. Là, ils jouent à deux, c’était plus compliqué de gérer les espaces. Guendouzi doit débuter sur un match comme ça. J’aurais enlevé Gerson. J’aurais amené une sécurité en plus avec Guendouzi, ça aurait permis à Dimitri (Payet) de moins courir puisque Guendouzi court pour deux. Ça aurait peut-être plus permis à Payet d’exprimer ses qualités. » Mamadou Niang – source RMC 13/09/2022

A lire aussi : OM : Veretout avoue « ce n’est pas suffisant en Ligue des champions »

Il critique également l’attitude du brésilien lors de sa sortie, remplacé par Amine Harit à la 59ème minute :

« Je n’ai pas aimé, c’est une sorte de défiance. Tu dois reconnaitre que tu as fait un mauvais match. On te sort, tu perds 1-0, tu dois courir vite pour que le changement se fasse rapidement. Là, il était déçu de sortir, il a tiré la gueule, il est sorti en marchant. Ce n’est pas une bonne image à donner pour les supporters. » Mamadou Niang – source RMC 13/09/2022

Ce soir Payet n’était pas prêt

Il conclue son analyse en évoquant le cas Dimitri Payet, en manque de temps de jeu ces derniers temps et transparent hier soir avant sa sortie, également à la 59ème minute :

« S’il (Tudor, ndlr) le fait plus jouer, s’il l’intègre petit à petit, il va revenir. On connaît tous sa qualité mais ce soir il n’était pas prêt. » Mamadou Niang – source RMC 13/09/2022

A lire aussi : Riolo taille un OM « incroyablement mauvais » et vise deux joueurs en particulier !