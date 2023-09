Mercato OM : Longoria recale 4 coachs dont une légende néerlandaise ?

L’olympique de Marseille doit trouver un remplaçant à Marcelino et à Pancho Abardonado qui assure l’intérim. La Provence indique que Pablo Longoria a repoussé les avances de plusieurs entraîneurs.

Après la situation qui s’est dégradée entre les groupes de supporters de l’Olympique de Marseille et la direction en place, Marcelino avait décidé de quitter le navire il y a près d’une semaine. Le coach espagnol venait tout juste de trouver un logement et a fini par partir de Marseille avec son staff.

4 coachs dont Van Nistelrooy

Les CV se succèdent pour Pablo Longoria qui avait assuré il y a quelques jours qu’il restait à son poste de président. L’Espagnol aurait notamment reçu les candidatures spontanées de JaimePacheco, Julen Lopetegui, Ruud Van Nistelrooy ou encore Roberto Donadoni.

Cependant, comme l’explique La Provence dans son édition de ce mardi, aucun de ces noms n’a vraiment retenu l’attention de l’actuel président de l’OM. RMC annonçait ce lundi qu’il y avait une possibilité pour que Christophe Galtier vienne sur le banc marseillais malgré son passage au PSG.

🔴 OM : recruter Galtier, faire revenir Tudor, maintenir Abardonado… Quel entraîneur pour remplacer Marcelino ?https://t.co/4oVv3OZhB7 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 25, 2023

Si on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel

Sur RMC dans le Moscato Show, Eric Di Meco a été interrogé au sujet de la probable arrivée de Christophe Galtier à l’OM. D’après la radio française, Pablo Longoria aurait contacté le coach français pour qu’il devienne le successeur de Marcelino et reprenne la suite du travail de Pancho.

Di Meco a un avis bien tranché à ce sujet. D’après l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Galtier serait le profil parfait pour reprendre cette équipe malade et en crise depuis plus d’une semaine maintenant.

⚪🔵 Éric Di Meco sur la possibilité Christophe Galtier à l’OM : « Si on prend la carrière de Christophe et qu’on enlève son passage au PSG, c’est le candidat idéal. » #rmclive pic.twitter.com/WOmQPkVSFC — Super Moscato Show (@Moscato_Show) September 25, 2023

« Imaginons. On prend la carrière de Christophe et on enlève le passage au PSG: c’est le candidat idéal, le candidat naturel, a expliqué l’ancien minot marseillais sur les ondes de RMC. Ce n’est pas un hasard si l’OM s’est intéressé à lui plusieurs fois. Il connaît la Ligue 1, il connaît ce club, il connaît les joueurs… Là, il faut aller vite, on sort d’une semaine particulière. Les semaines qui arrivent vont être importantes donc il faut être performants tout de suite »