Mercato OM : Longoria s’active pour rapatrier Gigot !

Recruté cet hiver par l’Olympique de Marseille Samuel Gigot a été prêté au Spartak Moscou jusqu’en juin. Le défenseur pourrait toutefois résilier son contrat en Russie et rejoindre l’OM avant la fin de saison.

Recruté en janvier dernier lors du mercato hivernal, Samuel Gigot a été prêté dans la foulée jusqu’en juin au Spartak Moscou. Il pourrait toutefois rejoindre Marseille plus tôt que prévu compte tenu du contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie.

L’ambassade de France conseille en effet aux ressortissants français de quitter le territoire russe et les mesures prises par la FIFA ce lundi permettent aux joueurs de négocier une résiliation avec les clubs russes dans lesquels ils évoluent.

Longoria a entamé des discussions

Selon les informations de l’Equipe, des discussions ont été entamées ces dernières heures entre le joueur, son entourage d’un côté, et Pablo Longoria pour tenter de rapatrier le défenseur français.

Toutefois, un problème subsiste, celui de la masse salariale encadrée par la DNCG depuis le début de la saison. Mais elle poserait un souci financier dans un contexte de masse salariale tendue et surveillée de près par la DNCG.

La signature de Samuel Gigot avait été officialisée par l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, après les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolasinac.

Le joueur avait tenu à s’adresser pour la première fois aux supporters de l’OM avant de repartir en Russie pour finir la saison . Il semblait déjà très emballé à l’idée de poursuivre sa carrière dans « le plus grand club de France« . De quoi donner le ton avant même son arrivée.

𝑺𝒂𝒎𝒖𝒆𝒍 𝑮𝒊𝒈𝒐𝒕 🎙 «Très heureux et très fier» 🔵⚪️ pic.twitter.com/RxOktWKIYo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 30, 2022

« Très heureux et très fier de rejoindre le plus grand club de France. Je vais d’abord finir la saison avec mon club, le Spartak Moscou, et ensuite je viendrai à partir de juin à l’Olympique de Marseille, donc je suis très heureux et très fier. » Samuel Gigot – Source : OM (29/01/22)